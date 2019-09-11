Mersin’de araçlar kafaya çarpıştı; 1’i ağır 5 yaralı

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Araç içine sıkışan sürücü Ali Avcı’nın kurtarma çalışmaları detaylı

-Araç içinde sıkışan Ali Avcı’nın kurtarılarak ambulansa götürülüşü

-Kazanın meydana gelişi mobese kamera görüntüsü



( MERSİN - ÖZEL) MERSİN



- Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazası 1’i ağır toplam 5 kişi yaralandı. Kaza Atatürk Bulvarı Halı saha kavşağında meydana geldi. Ali Us idaresindeki 33 BCE 13 plakalı Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne ait aracın Silifke Mut istikametinden gelip Elbeyli Caddesi istikametine dönmek istediği esnada, Karaman Silifke istikametine seyri halinde olan Ali Avcı (22) yönetimindeki 33 UZ 774 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücü Ali Avcı araç içerisine sıkışması sonucu 30 dakikalık uğraş sonucu yaralı olarak kurtarıldı. Ali Avcı yönetimindeki araçta bulunan 3 yolcu ve diğer araçta bulunan sürücü Ali Us ile birlikte yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla birlikte Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

