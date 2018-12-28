Mersin'de apartmanın altındaki dükkanda çıkan yangın korkuttu Haberi

-Çıkan dumanlardan ve müdahaleden görüntü

-Ekiplerin müdahale etmesi



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'de 12 katlı bir apartmanın altında bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında çıkan yangın korkuttu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında, soğutma çalışması sürüyor. Edinilen bilgiye göre, yangın, öğle saatlerinde merkez Mezitli ilçesinde bulunan 12 katlı bir apartmanın altındaki mobilya ve beyaz eşya dükkanlarının bulunduğu bölgede çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekipleri ise bölgeyi kordon altına alırken, yangında çıkan siyah dumanlar kentin birçok bölgesinden göründü. Çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, 1 kişi de de hafif yanıklar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

