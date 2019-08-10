Mersin'de 72 bin 500 adet extacy hap ele geçirildi

-Köpeğin aracın arka kısmına tepki vermesi

-Narkotik köpeği Hernandez'in görüntüsü

-Aracın arka kısmındaki uyuşturucu haplar

-Hapların polis tarafından kutudan çıkarılarak poşetler içerisinde yere konulması

-Yerdeki uyuşturucu hapların görüntüsü

-Polisin poşeti açarak haplara bakması

-Uyuşturucunun görüntüsü

-Emniyet Müdürlüğünün görüntüsü



( MERSİN )- Narkotik köpeği 'Hernandez' vasıtasıyla bir otomobilde yapılan aramada, aracın arka koltuklarında karton kutular içerisine gizlenmiş halde 72 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı MERSİN



- Mersin'de narkotik köpeği 'Hernandez' vasıtasıyla bir otomobilde yapılan aramada, aracın arka koltuklarında karton kutular içerisine gizlenmiş halde 72 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yüklü miktarda uyuşturucunun Mersin'de piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan narkotik polisi, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Hernandez' vasıtasıyla yapılan aramada, aracın arka koltuklarında karton kutular içerisine gizlenmiş halde, 36 kilo 250 gram ağırlığında 72 bin 500 adet extacy hap ele geçirildi. Araçta bulunan İ.B, M.V ve M.K adlı şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



