Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Mersin'de 72 bin 500 adet extacy hap ele geçirildi

Mersin'de 72 bin 500 adet extacy hap ele geçirildi

Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramalardan görüntü

Polis Uyuşturucu Bild Akalan Narkotik 

-Köpeğin aracın arka kısmına tepki vermesi
-Narkotik köpeği Hernandez'in görüntüsü
-Aracın arka kısmındaki uyuşturucu haplar
-Hapların polis tarafından kutudan çıkarılarak poşetler içerisinde yere konulması
-Yerdeki uyuşturucu hapların görüntüsü
-Polisin poşeti açarak haplara bakması
-Uyuşturucunun görüntüsü
-Emniyet Müdürlüğünün görüntüsü

( MERSİN )- Narkotik köpeği 'Hernandez' vasıtasıyla bir otomobilde yapılan aramada, aracın arka koltuklarında karton kutular içerisine gizlenmiş halde 72 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı MERSİN

- Mersin'de narkotik köpeği 'Hernandez' vasıtasıyla bir otomobilde yapılan aramada, aracın arka koltuklarında karton kutular içerisine gizlenmiş halde 72 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yüklü miktarda uyuşturucunun Mersin'de piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan narkotik polisi, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Hernandez' vasıtasıyla yapılan aramada, aracın arka koltuklarında karton kutular içerisine gizlenmiş halde, 36 kilo 250 gram ağırlığında 72 bin 500 adet extacy hap ele geçirildi. Araçta bulunan İ.B, M.V ve M.K adlı şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı