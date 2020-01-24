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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de 465 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin'de 465 litre sahte içki ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin eve girişi

Sahte İçki Alkollü İçki Bandrol Irak 

-Bidonların ekiplerce açılması
-İçerisindeki içkilerin görüntüsü
-Odunlukta gizlenen alkol şişelerinin görüntüsü

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde sahte içki üretimi yapan bir şahsın evinde yapılan aramada, 465 litre içki ile çok sayıda boş şişe ele geçirildi. Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi'nde bir şahsın evinde sahte alkol üretimi yaptığı bilgisine ulaşan ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, muhtelif bidon ve kovalar içerisinde 465 litre bandrolsüz alkollü içki, 143 adet boş alkol şişesi, 1 adet alkol yapımında kullanılan damıtma aparatı, 5 litre alkol ve 7 litre şarap yapımında kullanılan maya ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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