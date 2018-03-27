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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Mersin'de 43 bin 740 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'de 43 bin 740 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaçak akaryakıtın ele geçirildiği tankerin görüntüsü

Uzunlu Kaçak Karya Kaçak Akaryakıt Akaryakıt Kaçakçılığı 

-Tankerin içindeki akaryakıtın görüntüsü
-Kaçak akaryakıtın bulunduğu depo
-Akaryakıtın dağıtımı ve satışında kullanılan hortum ve diğer malzemelerin görüntüsü

( MERSİN ) - MERSİN

- Mersin'de akaryakıt kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmada, 43 bin 740 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği görevlilerince akaryakıt kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda, sürücülüğünü J.C.'nin yaptığı bir tankerde arama yapıldı. Aramada, tankerde bulunan 24 bin litre akaryakıtın kaçak olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmada, araç sahibi E.E.'nin deposunda yapılan incelemede ise 19 bin 740 litre daha kaçak akaryakıt ile akaryakıtın dağıtımı ve satışında kullanılan 50 metre uzunluğunda hortum ele geçirildi. Kaçak akaryakıt ve tankere el konulurken, olayla ilgili olarak araç sürücüsü, araç sahibi ve deponun kurulu olduğu arsa sahibinin de aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
(HSK-
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