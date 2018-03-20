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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Mersin'de 400 kiloluk köpekbalığı yakalandı İzle

Mersin'de 400 kiloluk köpekbalığı yakalandı İzle

Köpekbalığından detay görüntü

Köpek Balığı Balık Pazarı Akalan Köpekbalığı Benzerlik 

-Köpekbalığını inceleyen vatandaşlardan detay görüntü
-Röportaj

( MERSİN )- Silifke açıklarında trol avcılığı yapan Mutlu Yetkin’in ağına takılan ve 7 kişinin güçlükle tekneye çıkarabildiği camgöz cinsi köpek balığı, balık pazarında sergileniyor MERSİN

- Mersin’in Silifke ilçesine bağlı Yeşilovacık Mahallesi sahili açıklarında 4 metre uzunluğunda 400 kilogram ağırlığında köpek balığı yakalandı. İlçede trol avcılığı yapan Mutlu Yetkin’in ağına takılan ve 7 kişinin güçlükle tekneye çıkarabildiği camgöz cinsi köpek balığı, balık pazarında sergileniyor. Vatandaşların ilgiyle izlediği köpek bağlığını yakalayan balıkçı Mutlu Yetkin yaptığı açıklamada, köpek balığını bir süre dükkanında sergiledikten sonra Antalya’ya göndereceğini söyledi.

Yetkin, “Bu köpek balığını Yeşilovacık Mahallesi sahilinin açıklarında 400 metre derinlikte yakaladık. Bu türün zararsız bir tür olduğunu biliyoruz. Boyu 4 metre ağırlığı 400 kilogram. Pek nadir çıkan bir cinstir. Küçükleri vardı ama bu büyüklerine az rastlanır. Teknemizi bile durdurdu. Güçlükle teknemize yükledik” dedi.
Silifke İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Yusuf Gün ise, “Bu köpek balığının boyu 5 metre kadardır. 8 metre olanlarına da rastlanmıştır. Ayırt edici özellikleri 6 ya da 7 yarıkları olmasıdır. Gövdeleri mekik biçimindedir. Yaşayan köpek balıklarının en ilkelidir ve Jura devrinden kalma birçok benzerlik sergilerler. Genellikle balıklarla beslenirler. İnsanlar için tehlikeli olabilirler. Gençleri kıyıya yakın ergin olanları derinlerdedir. Gündüzleri deniz tabanında dinlenip geceleri avlanırlar. 1500 metre derinliklere kadar inerler. Yüzeyde de bulunurlar. Eti insanlar için zehirlidir. Ülkemiz sularında ve Atlas Okyanusu'nda mevcuttur” diye konuştu.

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