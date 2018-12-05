Mersin'de 21 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi

-Köpeğin sigaraların bulunduğu bölgeye tepki vermesi

-Zulanın polislerce açılması

-Zuladaki kaçak sigaralar



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin'de bir kamyonetin zulasında 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, A.A. adlı şahsın kullandığı kamyonetti arama yaptı. Kokuya duyarlı polis köpeği aracılığı ile yapılan aramada, kamyonetin kasasının altında oluşturulan gizli bölmeye gizlenmiş halde 21 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen araç sürücüsü, adli kontrol kapsamında serbest bırakıldı. (HSK-

