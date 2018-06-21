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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Mersin'de 2 günde ikinci sel

Mersin'de 2 günde ikinci sel

Sel görüntüleri

Yarış Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Objektif Dere Yatağı 

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( MERSİN ) - Erdemli ilçesinin yüksek kesimlerinde sağanak yağmur sele dönüştü, sel suları ise Alata Deresi’yle Akdeniz'e ulaştı - Meraklı vatandaşlar seli görüntülemek için birbirleriyle yarıştı - Selin getirdiği kütükleri kapmak isteyenler ise zor anlar yaşadı MERSİN

- Mersin’in Erdemli ilçe merkezinden 50 kilometre yüksekteki Toroslara bugün ikinci kez yağan sağanak yağmur ikinci kez sele dönüşerek sahile ulaştı. Meraklı vatandaşlar cep telefonlarıyla seli görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı, selle selfie çekenler dikkat çekerken, selle gelen kütükleri kapmaya çalışan bir kişi de zor anlar yaşadı. Edinilen bilgiye göre; Erdemli ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki yaylalarda şiddetli sağanak yağış bugün de etkili oldu. Yağmur suları sel sularına dönüşerek ilçe merkezinden geçen Alata Deresi’ne ulaştı. Durumu fark eden vatandaşlar cep telefonlarıyla seli görüntüleme yarışına girdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ile Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe merkezindeki 3 köprü ile 2 yaya köprüsünde önlem aldı. Vatandaşlar güvensiz bölgelerden uzaklaştırıldı. Alınan tedbirler sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Kütük kapmak isterken zor anlar yaşadı Öte yandan selin Akdeniz'e getirdiği kütükleri toplamak isteyen bazı vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Kütük kapma yarışına giren vatandaşlar dalgalarla da mücadele etti. Dalgaya kapılan bir vatandaş kütük almak için verdiği mücadele objektiflere de yansıdı. Alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren Erdemli Belediye Başkan Yardımcısı Rüştü Çınar, "Toros, Sorgun, Cacık ve Ereğli bölgesinden gelen sağanak yağış, kısa sürede olsa ani olarak dere yatağındaki kütükler ve çalılar tehlike arz etti. Erdemli Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi köprü geçişlerinde gerekli tedbirleri aldı. Çalılar ve kütükler denize ulaştı ve suyun yönünün değişmesini önlememiz dolayısıyla herhangi bir can, mal kaybı ve maddi büyük bir zarar yaşanmadan bu afeti kazasız belasız atlattık" diye konuştu.
Bazı muhtarlar da dere çevresinde vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
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