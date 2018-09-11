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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Mersin'de 18 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

Mersin'de 18 kilo 250 gram eroin ele geçirildi

- Narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramadan görüntüler - Aracın motor bölümünde ele geçirilen eroinden detaylar - Olayla ilgili gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri için götürülmeleri - Bir aracın motor kısmına zulalanmış halde bulunan eroinle ilgili 3 kişi tutuklandıMERSİN (AA) - Mersin 'de bir aracın motor kısmına zulalanmış halde 18 kilo 250 gram eroin ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir araçla kente eroin maddesi getireceği bilgisine ulaştı.Kent girişinde uygulama noktasında durdurulan hafif ticari araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, motor bölümünde çuvallar içerisinde gizlenmiş 136 paket halinde toplam 18 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Narkotik Ticari Araç Eroin 

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