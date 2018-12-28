Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Mersin'de 12 katlı apartmanın altındaki dükkanlarda yangın

Mersin'de 12 katlı apartmanın altındaki dükkanlarda yangın

- - Yangın nedeniyle binadan yükselen dumanlar - İtfaiye ekiplerinin müdahalesi - Mezitli ilçesinde 12 katlı bir apartmanın altında bulunan mobilya ve beyaz eşya dükkanlarının da bulunduğu kısımda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyorMERSİN (AA) - Mersin 'in merkez Mezitli ilçesindeki 12 katlı bir apartmanın altında bulunan mobilya ve beyaz eşya mağazalarında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.Alınan bilgiye, merkez Mezitli ilçesindeki 12 katlı bir apartmanın altındaki mobilya ve beyaz eşya dükkanlarının da bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Dumanları gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlardan vatandaşların etkilenmemesi için binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için büyük çaba harcarken, dükkanlardaki dumanların dışarıya çıkması için iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.
Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı.Öte yandan, yangın nedeniyle yükselen siyah dumanlar kentin uzak yerlerinden de görülebiliyor.

Güvenlik Önlemi Nadan Beyaz Eşya Mobilya Yükselen 

İlgili Foto Galeriler
Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!Evde Canı Sıkılınca Bunu Yaptı!
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Rize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı KavgaRize Emniyet Müdürlüğünde Silahlı Kavga
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı