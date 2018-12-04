Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Mersin Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Mersin Adliyesi önünde bıçaklı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Olay yerinden görüntü

Kordon Polis Olay Yeri İnceleme Bıçaklı Kavga 

-Yaralılardan birinin görüntüsü
-Bağıran vatandaşlardan görüntü
-Ambulanslardan görüntü
-Gözaltına alınanların adliyeye götürülmesi
-Bıçaktan görüntü
-Olay yerine şerit çekilmesi
-Yerdeki kanlardan görüntü
-Bir dükkandan kan görüntüsü
-Adliyeden görüntü

( MERSİN )- Boşanma davası yüzünden çıktığı iddia edilen olayda, çok sayıda kişi gözaltına alındı MERSİN

- Mersin Adliyesi önünde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Boşanma davası yüzünden çıktığı iddia edilen olayda, çok sayıda kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Mersin Adliyesi önünde öğlen saatinde çıkan kavgada iki grup birbirine girdi. Kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralanırken, 2 kişi de darp sonucunda çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavga dolayısıyla bölgeye çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edilirken, bölge kordon altına alındı. Olay yerinde kavgaya karışan gruplara müdahale eden ekipler, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Boşanma davası yüzünden çıktığı iddia edilen olayla ilgili ekipler çalışmalarını sürdürürken, olay yeri inceleme ekibinin de bölgede çalışması devam ediyor.
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
14 yaşındaki kahraman...14 yaşındaki kahraman...
Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!Aydın'da Şizofreni Tedavisi Gören Doktor Eşini Öldürdü!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı