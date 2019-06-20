Merkezli FETÖ/PDY operasyonu - DÜZCE İzle

- Şüphelilerin adliyeye getirilişleri Düzce merkezli FETÖ/PDY operasyonu - Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildiDÜZCE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Düzce merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye gönderildi.Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" içeriklerinde yapılan çalışmalar neticesinde FETÖ/PDY içerisinde "bölge talebe mesulü" oldukları iddiasıyla İstanbul ve Karabük polisiyle eş zamanlı düzenlenen operasyonda yakalanan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.Öte yandan soruşturma kapsamında firari bir şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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