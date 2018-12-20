'Merkezinde Hayat Var' projesiyle köy çocuklarının yüzleri güldü - DİYARBAKIR
"Merkezinde Hayat Var" projesiyle köy çocuklarının yüzleri güldü - DİYARBAKIR - "Merkezinde Hayat Var" projesi - Şehit Er Hakkı Aran İlkokulu'ndan ve çocuklardan detaylar - DÜ Okul Öncesi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Mahmut Altunhan'ın açıklamaları - Kayapınar Gençlik Merkezi Gönüllü Lideri Muhammed Baydar, Üçüncü sınıf öğrencisi Evindar Aran, Mahalle sakini Fahri Taşkaplan ve öğrencilerden Devrim Kaplan'ın açıklamaları"Merkezinde Hayat Var" projesiyle köy çocuklarının yüzleri güldü - Diyarbakır 'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kayapınar Gençlik Merkezi gönüllüleri ve DÜ Okul Öncesi Anabilim Dalı öğrencileri kırsal Karabudak Mahallesi'ndeki Şehit Er Hakkı Aran İlkokulunu boyadı, öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulundu - Öğretim görevlisi Mahmut Altunhan: - "Köy okulundaki çocukları mutlu etmek istedik. Dünyanın en güzel yeri bir çocuğun kalbinde yer almaktır. Amacımız çocuğun yüzündeki tebessümü artırmak" - Öğrencilerden Devrim Kaplan: - "Okulumuz şimdi çok güzel oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kayapınar Gençlik Merkezi gönüllüleri ve Dicle Üniversitesi (DÜ) Okul Öncesi Anabilim Dalı öğrencileri Çınar ilçesine bağlı kırsal Karabudak Mahallesi'ndeki Şehit Er Hakkı Aran İlkokulunu boyadı, öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı yaptı.Gönüllüler ve üniversite öğrencilerinden oluşan 25 kişilik grup, "Merkezinde Hayat Var" projesi kapsamında, halen "köy" olarak nitelenen Karabudak Mahallesi'ndeki Şehit Er Hakkı Aran İlkokulunu boyadı, duvarlarını resimle süsledi.Grup üyeleri çeşitli oyunlar oynadıkları öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.DÜ Okul Öncesi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Mahmut Altunhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında köy okulundaki öğrencilerle çok güzel bir gün geçirdiklerini, onların yüzündeki tebessümün kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.
- "Çocuk gülerse dünya güler"Okulu boyadıklarını, Eskişehir, İzmir ve Ankara'dan gönüllülerin gönderdiği mont ve botları öğrencilere dağıttıklarını anlatan Altunhan, kırtasiye yardımında bulunduklarını belirtti. Altunhan, "Çocuk gülerse dünya güler, bizler de mutlu oluruz. Köy okulundaki çocukları mutlu etmek istedik. Dünyanın en güzel yeri bir çocuğun kalbinde yer almaktır. Amacımız çocuğun yüzündeki tebessümü artırmak. Öğretmen adayı arkadaşlarımızın çalışacakları ortamı görmelerini istedik." ifadelerini kullandı.Kayapınar Gençlik Merkezi Gönüllü Lideri Muhammed Baydar da okulun eksikliklerini gidermenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.Baydar, "Çocuklarla güzel bir gün geçirmek için de buradaydık. Çocuklar eğlendiler." dedi. Üçüncü sınıf öğrencisi Evindar Aran ise unutamayacakları bir gün geçirdiklerini, çok mutlu olduklarını anlatarak, etkinlik için teşekkür etti.Öğrencilerden Devrim Kaplan da "Okulumuz şimdi çok güzel oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Gelip bize neşe verdiler." diye konuştu. Mahalle sakini Fahri Taşkaplan, okullarının eksikliklerini tamamlayan gönüllülere ve öğrencilere teşekkür ederek, çocuklarının da mutlu olduğunu dile getirdi.