Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 20’nci kez düzenleniyor İzle

- Zeytinburnu Belediyesi tarafından 19 yıldır düzenlenen “Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali” 15-22 Haziran tarihleri arasında 20’nci kez ilçe sakinleriyle buluşuyor. Zeytinburnu’nda yaşamış, meşhur Mesir Macunu’nu da üreten ünlü hekim Merkez Efendi’nin anısına 19 yıldır düzenlenen Merkezefendi Geleneksel Tıp Festivali 15 - 22 Haziran tarihleri arasında 20’nci kez düzenlenecek. Zeytinburnu için artık bir gelenek haline gelen festivalde, her yıl olduğu gibi binlerce Mesir Macunu dağıtılacak. Zeytinburnu Merkezefendi Millet Kıraathanesi’nin yan tarafındaki alanda gerçekleşecek olan festival yedi gün süresince birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde Bilim Seminerleri 15 Haziran Cumartesi saat 18:00’de Mesir Macunu dağıtımıyla başlayacak olan festivalde, Kızılay Haluk Perk Koleksiyonu sergisinin ardından, sanatçı Ekin Uzunlar da bir konser verecek. Festival süresince Erkam Aydar, Derya Türkan ve Ümit Yılmaz, Murat Balkan ve Orkestrası, Koliva, Göksel Baktagir ve Eda Karaytuğ gibi isimler sahne alacak. Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde ise, bitki bilimi üzerine seminerler, çocuklara yönelik eğitici programlar ve çeşitli atölye çalışmalarına yer verilecek. Festival ziyaretçileri her gün saat 18:30 itibariyle Merkezefendi’de bulunan Nağmedar’da tasavvuf müziği dinletilerine katılabilecek. Festival alanına her gün saat 18:00'den itibaren Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı'ndan ücretsiz servis kaldırılacak.