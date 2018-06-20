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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Merkez trafodaki yangın Diyarbakır’ı elektriksiz bıraktı İzle

Merkez trafodaki yangın Diyarbakır’ı elektriksiz bıraktı İzle

Trafolardan görüntü

Polis Sekte Trafo Merkezi Sağlık Ekipleri Irak 

-Yanan trafo
-TEİAŞ tabelasından görüntü
-Yanıp zarar gören trafodan görüntü

( DİYARBAKIR - HD) DİYARBAKIR

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Diyarbakır-3 Trafo Merkezinde bulunan trafoda çıkan yangın nedeni ile kentin birçok bölgesinde elektrikler kesildi. Edinilen bilgilere göre göre olay sabah saatlerinde yaşandı. Yenişehir ilçesi Dökmetaş Köyünde bulunan TEİAŞ Diyarbakır-3 Trafo Merkezinde bulunan trafo, teknik bir arıza nedeni ile alev aldı. İşletmede bulunan çalışanların haber vermesi ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Uzun süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken, 112 sağlık ekipleri, herhangi bir duruma karşı alanda hazır bekletildi. Yangın söndürme çalışmalarının ardından TEİAŞ ekipleri, trafoda zarar incelemesi başlattı. Yapılan ilk incelemede Diyarbakır’ın birçok bölgesine elektrik dağıtan trafo merkezi ve yer altında bulunan kabloların çıkan yangın nedeni ile zarar gördüğü tespit edilirken, trafo ve kabloların onarımı için çalışma başlattı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme sürüyor. Öte yandan elektriklerin kesilmesi nedeni ile Diyarbakır'ın birçok noktasında bulunan trafik sinyalizasyon sistemleri çöktü. Ana caddelerde sinyalizasyonların çalışmaması nedeni ile trafik polisleri devreye girerek, akışın sekteye uğramasını engelledi. (YRT-MP-Y)
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