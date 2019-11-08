Merkel-Ursula von der Leyen ortak basın toplantısı - BERLİN
- Almanya Başbakanı Angela Merkel'in açıklaması - AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in açıklamasıBERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Berlin'de bir araya geldi. Merkel ve Ursula von der Leyen görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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