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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Meriç Köprüsü araç trafiğine açıldı - EDİRNE

Meriç Köprüsü araç trafiğine açıldı - EDİRNE

- Drone görüntüleri - Meriç Köprüsü'nden görüntülerMeriç Köprüsü araç trafiğine açıldı - Edirne 'nin sayfiye alanlarından Karaağaç Mahallesi'ne tarihi taş köprülerden ulaşılabiliyorEDİRNE (AA) - Edirne 'de tarihi Meriç Köprüsü araç trafiğine açıldı.Meriç Köprüsü'ndeki restorasyon iki hafta önce tamamlanmış, teknik olarak bir süre beklenmesi gerektiği için trafiğe açılamamıştı.Bekleme süresinin sona ermesinin ardından Karaağaç Mahallesi ile Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşımın sağlandığı Meriç Köprüsü araç trafiğine açıldı.Meriç ve Tunca köprüleri arasında işletmeleri bulunan esnaf, köprünün açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yetkililere teşekkür etti. - İki köprü de restore edildiTunca ve Meriç nehirlerindeki tarihi taş köprülerin restorasyonu, temmuz ayında Tunca Köprüsü ile başlamıştı.Trafiğe kapatılan 4 asırlık tarihi köprüde restorasyon çalışmalarının tamamlanması sonrası ağustos ayı sonunda Meriç (Mecidiye) Köprüsü'nde çalışmalara geçilmişti.Meriç Köprüsü'ndeki restore çalışması yaklaşık 1,5 ayda sona ermişti.Çimento kullanılmadan tamamlanan çalışmalarda, köprülerin inşa edildikleri dönemdekine uygun kaymak kireç, taş tozu ve kum gibi malzemeler kullanılmıştı.Çalışmalarda tarihi köprülerin zemin taşları değiştirilmişti.Köprülerin restorasyonunun başladığı temmuz ayından bu yana kentin sayfiye yerlerinden Karaağaç Mahallesi'ne Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile Bosnaköy köyü yolundan gidilebiliyordu.

Restorasyon 

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