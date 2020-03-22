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22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Mergeze yaylasında karla mücadele

Mergeze yaylasında karla mücadele

İki iş makinesi tarafından yapılan karla mücadele

İş Makinesi Kar Kalınlığı Karla Mücadele Gesi 

- Çalışmalardan detay görüntüler
- Karda adeta kaybolan iş makinesi

( HAKKARİ ) - 11 metre karla mücadele ediyorlar HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden 35 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca bölgesi Mergezer Yaylası yolundaki karla mücadele çalışmaları 12’nci gününe girdi. Üs bölge yolunda kardan oluşan tüneller ve 11 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolu eskavatör yardımıyla çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 12 gündür süren çalışmanın halen devam ettiğini ifade eden il özel idaresi karla mücadele ekipleri, Mart ayında Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının devam ettiğini belirttiler.
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