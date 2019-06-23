Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Merdivenleri çıkamayan seçmeni sandalye ile 3'üncü kata taşıdılar İzle

Merdivenleri çıkamayan seçmeni sandalye ile 3'üncü kata taşıdılar İzle

Ayşe Kora’nın merdivenlerden çıkarılması

Hastalık Bild 

-Ayşe Kora’nın oy kullanması
-Ayşe Kora röp

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Beşiktaş’ta oy kullanmak isteyen bir vatandaş sağlık sorunları nedeniyle 3'üncü katta bulunan sandığa çıkamayınca yardımsever vatandaşlar tarafından sandalye ile sandığa taşındı. Nadir rastlanan bir hastalığı bulunan Ayşe Kora isimli vatandaş, 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Beşiktaş Ali Yalkın Ortaokulu’na oy kullanmaya geldi. Kora, oy kullanacağı sandığın 3'üncü katta olduğunu öğrendi. Merdiven ve yokuş çıkmasına engel olan bir rahatsızlığı olduğu için bir süre okulun zemin katında bekleyen Ayşe Kora’ya okulda bulunan diğer vatandaşlar yardım etti. Kırılma ihtimaline karşılık plastik sandalye yerine demir sandalyeye oturtulan Ayşe Kora, 3 kişinin taşımasıyla 3'üncü katta bulunan 1025 numaralı sandıkta oyunu kullanabildi. Oy kullandıktan sonra hastalığı hakkında konuşan Ayşe Kora, “Bir ciğer rahatsızlığım var, çok nadir görülen bir hastalık. Birden bire oluyor hiçbir nedeni yok. Yürüyemiyorum, merdiven çıkamıyorum, yokuş hiç çıkamıyorum. Hayatı kısıtlayıcı bir hastalık.” dedi.
(SA- ÖY-
İlgili Foto Galeriler
PKKya Ait Mühimmatlar Ele GeçirildiPKKya Ait Mühimmatlar Ele Geçirildi
Tunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni YaptıTunceli Valisi Sonel: Kahramanlarımız Gerekeni Yaptı
Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...Aynı Evde Basıldılar! 2si Kadın 4 Kişi...
Teröristlerin Teslim Olma Anı GörüntülerdeTeröristlerin Teslim Olma Anı Görüntülerde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı