Merdivenden düşen kişi öldü - Adli Tıp Kurumu - GAZİANTEP
- Gaziantep Adli Tıp Kurumu - Cenazenin morga kaldırılması - Hayatını kaybeden Cafer Özbay'ın fotoğrafıGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in merkez Şahinbey ilçesinde merdivenden düşen kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Hoşgör Mahallesi'nde alışverişten dönen Cafer Özbay (62), evinin bulunduğu apartmanın merdivenlerinden çıkarken dengesini kaybederek düştü.Başını beton zemine çarpan Özbay, olay yerinde yaşamını yitirdi.Cafer Özbay'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.