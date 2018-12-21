Merdiven boşluğunda suya düşen köpek donmaktan son anda kurtarıldı

-Ekiplerin su içirmeye çalışması

-Ateş yakılması

-Ekiplerin köpeği alması

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( İSTANBUL - ÖZEL)- Başakşehir'de insanlık ölmemiş dedirten görüntü İSTANBUL



- Başakşehir Güvercintepe’de bir binanın merdiven boşluğunda suya düşen köpek mahallelinin gençleri ve ekipler tarafından donmaktan son anda kurtarıldı. Soğuktan köpeğin hareketsiz kaldığını gören ekipler ateş yakarak ısıtmak için uzun süre uğraştı. İstanbul’da etkisini gösteren soğuk hava sokak hayvanlarını olumsuz etkiledi. Sokakta yaşamını sürdürmeye çalışan hayvanlar soğuktan korunmak için bina boşluklarına sığınmaya çalıştı. Başakşehir'de ise insanlık ölmemiş dedirten görüntüler yaşandı. Başakşehir Güvercintepe’de soğuk hava nedeniyle bir binaya sığınmaya çalışan sokak köpeği merdiven boşluğunda suya düşerek yardım bekledi. Hafif yaralanan köpeğin inleme seslerini duyan gençler itfaiye ekiplerine haber verdi. Binanın olduğu bölgeye gelen ekipler merdiven boşluğuna düşen köpeği donmaktan son anda kurtardı. Susuz kalan köpeğe itfaiye eri eliyle su içirmeye çalıştı. Merdiven boşluğundan çıkarılan köpek bir süre yerde hareketsiz yatınca itfaiye ekipleri battaniye örterek ısıtmaya çalıştı, başarılı olmayınca sokakta küçük bir ateş yakarak köpeğin ısınmasını sağladı. Küçük bir ateş sonucu çıkan yangınları söndürmekle görevli itfaiye ekiplerinin bu defa sokak köpeği için ateş yakması görenlerin yüreklerini ısıttı. Soğuktan kurtarılan köpek İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner işleri görevlilerine teslim edildi. İBB ekipleri tarafından alınan köpek tedavi edilmek üzere barınağa götürüldü. (MB-EY

