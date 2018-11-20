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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Merdiven boşluğuna düşen sıva ustası yaralandı

Merdiven boşluğuna düşen sıva ustası yaralandı

Olayın meydana geldiği bina

Polis Demir Korkuluk Korkuluk Gesi 

-Olay yerindeki polis ekibi
-Olay yeri inceleme ekibinin binada ve merdiven boşluğunda inceleme yapması

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da 3 katlı binanın tadilatını yaptığı sırada merdiven boşluğuna düşen sıva ustası yaralandı. Olay, Hisar Mahallesi 487 Sokak’ta bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıva ustası olduğu öğrenilen Yüksel C. (48), tadilat nedeniyle demir korkulukları sökülen merdivende yürürken bir anda dengesini kaybederek, merdiven boşluğundaki tahta kalıpların üzerine düştü. Diğer işçilerin yardımına koştuğu Yüksel C., olay yerine çağrılan ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Olay yeri inceleme ekibi ise Yüksel C.’nin düştüğü binada ve merdiven boşluğunda inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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