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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı - KARAMAN Haberi

Merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı - KARAMAN Haberi

- Merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı - İş kazasının meydana geldiği inşaattan detaylar - Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarıMerdiven boşluğuna düşen işçi yaralandıKARAMAN (AA) - Karaman ’da 3 katlı binanın merdiven boşluğuna düşen sıva ustası yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hisar Mahallesi 487 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada çalışan Yüksel Canıvar (48), tadilat nedeniyle demir korkulukları sökülen merdivende yürürken dengesini kaybetti. Canıvar, merdiven boşluğundaki tahta kalıpların üzerine düştü.Yaralanan Canıvar, Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Demir Korkuluk Korkuluk Gesi 

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