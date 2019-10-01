Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü - GAZİANTEP

Merdiven boşluğuna düşen çocuk öldü - GAZİANTEP

- Polis ekiplerinin çalışmasıMerdiven boşluğuna düşen çocuk öldüGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'in Araban ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.İlçede Turgut Özal Mahallesinde Pansiyon Sokak'ta 7 katlı apartmanın 5'inci katında yaşayan Şakir ve Fatma Cihan çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Cihan, bilinmeyen nedenle apartmanın merdiven boşluğuna düştü.Ağır yaralanan Cihan, 112 Acil Servis ekiplerince Araban Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlgili Foto Galeriler
İşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Eviİşte Polise Bombalı Saldırı Yapan Teröristlerin Hücre Evi
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı