Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Merdiven altı nargile tütünü üretimi yapılan depoya polis baskını İzle

Merdiven altı nargile tütünü üretimi yapılan depoya polis baskını İzle

Operasyondan detaylar

Polis Kaçak İmalathane Polis Baskını Polis Ekipleri 

-Genel detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Menemen ilçesinde bir depoya yapılan baskında, 670 kilo civarında kaçak ve sağlıksız koşullarda üretilen nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Grup Amirliği Müdürlüğü ekipleri, Menemen ilçesi Kesik Mahallesi'nde, sağlıksız koşullarda boyalı nargile tütünü üretimi yapılan bir imalathaneye baskın yaptı. Baskında ekipler; 271 kilo 750 gram paketlenmiş satışa hazır halde nargile tütünü, 400 kilogram açık vaziyette paketlenmeye hazır halde bulunan nargile tütünü, nargile tütünü ve tütün yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Operasyonda polis ekipleri, depoyu kiralayan ve üretim yapan yabancı uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından Menemen Adliyesine sevk edildi. (NE-HG-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı