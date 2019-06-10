Merasim sokak şehitlerinin kanı yerde kalmadı

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( DİYARBAKIR )- Diyarbakır’da etkisiz hale getirilen teröristin, 29 kişinin şehit olduğu olayın da faili olduğu ortaya çıktı DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen ve gri kategoride aranan Aram Civan kod adlı terörist Osman Gülen’in, 2016’da Ankara Merasim Sokak'ta 29 kişinin şehit olduğu, 75 kişinin de yaralandığı olayın da faili olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından 7 Haziran Cuma gecesi Lice ilçesi Çavundur köyü mülki sınırları içerisinde operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda temas sağlanan 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, İçişleri Bakanlığınca gri kategoride aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu belirlendi. Etkisiz hale getirilen terörist Osman Gülen’in, 17 Şubat 2016 tarihinde Ankara Merasim Sokak'ta düzenlenen ve 29 kişinin şehit olduğu, 75 kişinin yaralandığı olayın da faili olduğu ortaya çıktı. Terörist Gülen’in 5 Temmuz 2018 tarihinde Lice ilçesi Yalımlı Mahallesi'nde Remzi Güler ve Mahmut Güler isimli vatandaşların öldürülmesi olayının da arasında olduğu birçok olayın faili olduğu kaydedildi. 17 Şubat 2016'da Ankara'nın Çankaya ilçesinde Genelkurmay Başkanlığının, asker lojmanlarının ve Kara Kuvvetleri Komutanlığının bulunduğu bölgede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait askeri servis araçlarının geçişi sırasında patlama meydana gelmiş, olayda 29 kişi şehit olmuş, 75 kişi ise yaralanmıştı.

