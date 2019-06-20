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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Meram'da sel...Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken 97 koyun telef oldu Haberi

Meram'da sel...Mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken 97 koyun telef oldu Haberi

Köyden sel sonrası görüntüler

Sağanak Yağış Güvenli Bölge Sağanak Yağmur Engelli Vatandaş Çökme Tehlikesi 

-Hasar gören evler
-Koyunların güvenli bölgeye taşınması
-Genel detay

( KONYA ) KONYA

- Konya’da sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde mahsur kalan çoban ve iki engelli vatandaş kurtarılırken, yaklaşık 97 koyun telef oldu. Alt yapısının sel nedeniyle kayma olduğu belirlenen Çomaklar Mahallesinde hasar tespitinin yapılacağı öğrenildi. Olay, merkez Meram ilçesi Çomaklar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede dün sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, daha sonra oluşan sel nedeniyle Mahalledeki evlerde büyük çapta maddi hasara neden oldu. Dağda koyun otlatan çoban Mustafa S., 17 küçükbaş hayvanla birlikte dağlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerinde Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan çalışma kapsamında Mustafa S., mahsur kaldığı alandan kısa sürede kurtarıldı. Kurtarılan çobanın 17 küçükbaş hayvanı ise telef oldu. AFAD ekipleri sel sonrası Çomaklar Mahallesinde yaptığı çalışma kapsamında, iki engelli vatandaş çökme tehlikesi bulunan evden kurtararak güvenli bölgeye taşıdı. Mahalledeki bir başka ahırda sel nedeniyle 80 koyun da telef olmuş şekilde bulundu. Mahallede sel sonrası altyapı, yolları, köprülerde büyük çaplı hasar olduğu belirlendi. Sel sonrası mahallede yetkililer tarafından inceleme yapılacağı öğrenildi.
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