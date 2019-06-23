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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Meral Akşener oyunu kullandı - İSTANBUL İzle

Meral Akşener oyunu kullandı - İSTANBUL İzle

- Meral Akşener'in oy kullanması ve açıklamalarıMeral Akşener oyunu kullandı - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener: - "Aldığımız bilgilere göre çok yüksek oranda katılım olacak"İSTANBUL (AA) - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Üsküdar'da kullandı.Akşener, eşi ile birlikte yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için oy kullanacağı Beylerbeyi'ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesine geldi.Okul bahçesinde partililer tarafından karşılanan Akşener, "2132" numaralı sandığın bulunduğu sınıfa girerek, sandık görevlileriyle selamlaştı.Gerekli kontrollerin yapılması için kimliğini sandık görevlilerine verdikten sonra oy pusulası ile zarfını alan Akşener, kabine geçerek oyunu kullandı.Seçimlerin İstanbul için hayırlı olmasını temenni eden Akşener, "Keşke 31 Mart'ta yapılan seçimler yenilenmeseydi ama madem yenilendi biz de gelip vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre çok yüksek oranda katılım olacak." diye konuştu.
Bir gazetecinin "Seçim sonuçlarını nerede takip edeceksiniz?" sorusu üzerine Akşener, " İstanbul İl Başkanlığında takip edeceğim." dedi.

Vatandaşlık Oy Pusulası Trol 

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