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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Meraklı kedi dronenin peşini bırakmadı İzle

Meraklı kedi dronenin peşini bırakmadı İzle

-kedinin drone'a yaklaşması

Televizyon Kamera Çekim Ziyaretçiler Irak 

--kedinin dronu incelemesi
--çabalara rağmen uzaklaşmaması
--etrafında dolanması
--havalanınca ardından seslenmesi
--inmesini beklemesi
--inince yanına koşması

( DENİZLİ ) - Meraklı kedi drone’nin peşini bırakmadı- Kedinin drone sevdasını engelleyemediler DENİZLİ

- Denizli’de termal bir otelde yapılan haber çekimi çalışmalarında meraklı bir kedinin drone kamerasının peşini bırakmaması görenleri şaşkına çevirdi. Operatörün çabasına rağmen drone’nin peşini bırakmayan kedi, havalanan drone’nin inmesini dakikalarca bekledi. Denizli'nin Pamukkale ilçesi turistik Karahayıt Mahallesi'ndeki termal bir otelin daimi kedisi, Rusya'dan gelen heyeti görüntülemek üzere havalanan drone ile yakından ilgilendi. Kedinin drone’dan korkup kaçmaması, hatta dakikalarca drone ile bakışması gelen ziyaretçilerin de ilgisini çekti. Drone operatörünün çabasına rağmen drone’un yanından ayrılmayan meraklı kedi, operatörün drone havalandıktan sonra yaptığı müdahale ile biraz olsun uzaklaştı. Meraklı gözlerle drone'u inceleyen kedi, havalanan drone’nin ardından ‘Gitme’ dercesine seslendi. O anları görüntüleyen bölgesel bir televizyon kanalının kameramanı Ümit Memiş, kediyi yakın markaja alarak takip etti. (Aİ-
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