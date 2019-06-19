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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Merakla izlediler ama define hayali boş çıktı

Merakla izlediler ama define hayali boş çıktı

KALABALIK MAHALLE SAKİNLERİ

Polis Kırıklı İş Makinesi Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-KEPÇEYLE DEFİNE ARAMASI
-RÖPORTAJ
-DETAYLAR

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde izinli yapılan define kazısını çok sayıda vatandaş merakla izledi. Saatlerce yapılan kazı hayal kırıklığıyla sona erdi. Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi'nde bir aileye ait arazide yer sahipleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne başvurdu ve define arama izni aldı. Gündüz saatlerinde polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı aramalarda, iş makinesi yardımıyla yaklaşık 8 metrelik çukur kazıldı. Kazıyı takip eden yer sahipleri ve mahalle sakinleri, define olduğu iddia edilen yerde heyecanla bekledi. Ancak saatler süren aramalar olumsuz neticelendi ve define bulunamadı.
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