Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Merada çocukların kanlı şakası... Tüfekle şakalaşırken arkadaşını yaraladı İzle

Merada çocukların kanlı şakası... Tüfekle şakalaşırken arkadaşını yaraladı İzle

Merada yaralıya müdahale

İlk Müdahale Hastane Ambulans Helikopter Helikopter Yaralı Çocuk 

-Ambulans helikoptere götürülmesi
-Helikopterin kalkışı

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde tüfekle şakalaşırken arkadaşı tarafından vurularak yaralanan çocuk ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde tüfekle şakalaşırken arkadaşı tarafından vurularak yaralanan çocuk ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı. İlçeye bağlı İmalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, D. İ. (14) ile arkadaşı A.Ş. (13) merada hayvan otlatırken tüfekle oynayıp şakalaşmaya başladı.
İddiaya göre, A.Ş’nin elinde boş sandığı av tüfeğin ateş alması sonucu D.İ. başından yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri D.İ'ye ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan çocuk ambulans ile engebeli yollar aşılarak ambulans helikoptere götürüldü. Yaralı çocuk, ambulans helikopter ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. D.İ. buradaki müdahalenin ardından yaralı çocuk Konya’ya sevk edildi.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
İstanbul Boğazı'nda Panik Anlarıİstanbul Boğazı'nda Panik Anları
'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti'Birçok Kişinin Canını Yaktım' Dedi, İntihar Etti
Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde YangınTaksim İlk Yardım Hastanesi'nde Yangın
Adana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti BulunduAdana'da Kesilmiş At Ve Eşek Eti Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı