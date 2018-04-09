Merada çocukların kanlı şakası... Tüfekle şakalaşırken arkadaşını yaraladı İzle

-Ambulans helikoptere götürülmesi

-Helikopterin kalkışı



( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde tüfekle şakalaşırken arkadaşı tarafından vurularak yaralanan çocuk ambulans helikopter ile hastaneye götürüldü KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde tüfekle şakalaşırken arkadaşı tarafından vurularak yaralanan çocuk ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı. İlçeye bağlı İmalı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, D. İ. (14) ile arkadaşı A.Ş. (13) merada hayvan otlatırken tüfekle oynayıp şakalaşmaya başladı.

İddiaya göre, A.Ş’nin elinde boş sandığı av tüfeğin ateş alması sonucu D.İ. başından yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ekipleri D.İ'ye ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan çocuk ambulans ile engebeli yollar aşılarak ambulans helikoptere götürüldü. Yaralı çocuk, ambulans helikopter ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. D.İ. buradaki müdahalenin ardından yaralı çocuk Konya’ya sevk edildi.

