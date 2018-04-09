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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Mera sıkıntısı hayvancıyı zora sokuyor İzle

Mera sıkıntısı hayvancıyı zora sokuyor İzle

Mustafa Gün ile röportaj

Hayvancılık Hayvan Irak 

-detaylar

( BURSA - HD) BURSA

- Bursa'da hayvan besicileri ayakta kalmak için kendi çayırlarını ekmeye başladı.
Mazot ve yem fiyatlarının yüksek olması nedeniyle işin içinden çıkamayan hayvan üreticileri çareyi kendi çayırlarını ekmekte arıyor. Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Gün, “Mera alanlarımızın kısıtlı olmasından dolayı kendi arazilerimize yulaf yonca ekiyoruz. Başka çaremiz yok Daha sonra bunları kurutup balya yaparak hayvanlarımıza yedireceğiz. Üretici zor durumda artan mazot fiyatları yem fiyatlarının yüksek olması çiftçiyi zor durumda bırakıyor ne yaparsak yapalım işin içinden çıkamıyoruz “diye konuştu.

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