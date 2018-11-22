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22 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
MEPAŞ'tan elektrik faturası ödemelerinde yüzde 5 indirim avantajı

MEPAŞ'tan elektrik faturası ödemelerinde yüzde 5 indirim avantajı

İmzaların atılması

Hatıra Fotoğrafı Elektrik Faturası Ağrı Merkez İşbirliği Protokolü Çağrı Merkezi 

-MEPAŞ Genel Müdürü İlker Arslanargun'un konuşması
-Denizbank Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri Grup Müdürü Lütfi Akbulut'un konuşması
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Meram Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (MEPAŞ), özel bir banka arasında gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, 150 liraya kadar olan elektrik faturalarında yüzde 5 daha az ödeme avantajı sağlıyor. MEPAŞ ile özel bir banka arasında, elektrik faturasını fastPay uygulaması üzerinden ödeyen tüketicilere yüzde 5 daha az ödeme avantajı sağlıyor. MEPAŞ ile özel banka arasındaki işbirliği protokolünün imza töreni, MEPAŞ Sanat Galerisi Binasında gerçekleştirildi.
MEPAŞ ile özel bankanın gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında müşteriler, 150 liraya kadar mevcut fatura tutarını fastPay aracılığıyla ödemeleri durumunda hem yüzde 5 daha az ödeme hem de sıfır komisyon avantajından yararlanabiliyor. Söz konusu indirim tutarı kullanıcının fastPay bakiyesine yükleniyor. Anlaşmalı banka müşterisi olmayan kullanıcılar diledikleri kredi kartını fastPay’e bağlayarak bu avantajdan yararlanabiliyor. Halihazırda fastPay’i olmayan kullanıcılar ise uygulamayı indirerek avantajlardan faydalanabiliyor. 150 liraya kadar olan elektrik faturalarında yüzde 5 indirim İşbirliği protokolünün imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan MEPAŞ Genel Müdürü İlker Arslanargun, anlaşmanın tüm müşterilere hayırlı olmasını dileyerek, “Biz teknolojik ve sektörümüzdeki gelişmeleri yakından takip ederek müşterilerimize bu hizmetleri anında sunma hedefinde olan bir şirketiz. FastPay’in 150 TL’ye kadar olan elektrik faturalarında yüzde 5 indirim sağlayan bu uygulamasıyla da müşterilerimize parasal açıdan bir tasarruf salama imkanı sunmanın mutluluğu içerisindeyiz. FastPay ile ve Denizbank’la olan müşterilerimize tasarruf sağlayacak yöndeki çalışmalarımız inşallah artarak devam edecektir. Biz müşterilerimize teknolojik altyapı sunarak zamandan, mekandan ve en önemlisi paradan tasarruf etmelerini sağlayacak imkanları sunmayı ilke edindik. Biliyorsunuz bu yıl içerisinde, çağrı merkezinden abonelik ve bir, iki hafta içerisinde devreye girecek olan e-devlet üzerinden abonelik uygulamaları bunların en son çıkan durumlardı. Bunlara fastPay ile olan anlaşmayı da eklediğimiz için çok mutluyuz. İnşallah müşterilerimiz için hayırlı olur” şeklinde konuştu.
Başka banka kredi kartları da kampanyadan faydalanabiliyor Bankanın Elektronik Para ve Ödeme Sistemleri Grup Müdürü Lütfi Akbulut ise, “2017 başında elektrik faturalarında yaptığımız yüzde 5’lik kampanyayla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatı gereği kredi kartlarına komisyonsuz fatura tahsilatı imkanı sunarak vatandaşlarımıza hem elektrik kurum müşterileri hem de bankamız müşterisi olmasa dahi fastPay kullanıcılarının imkanına sunduk. Tabi ciddi de bir taleple karşılaştık. Bu kadar talepten dolayı da ben şahsım ve bankam adına çok mutluyum. İnşallah başta Konya olmak üzere MEPAŞ bölgesindeki illerimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı. Program hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
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