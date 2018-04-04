Menteşe’nin otları görücüye çıktı Haberi

-menteşe belediye başkanı bahattin gümüş konuşma

-menteşe kaymakamı caner yıldız konuşma

-muğla büyükşehir belediye başkanı osman gürün konuşma

-ot yemekleri pişirilmesi

-detay görüntü



( MUĞLA )- Muğla’nın Menteşe ilçesinde bu yıl birincisi düzenlenen ‘Ot Şenliği ve Ot Yemekleri Yarışması’na kırsal mahallelerden büyük katılım sağlandı MUĞLA



- Muğla’nın Menteşe ilçesinde bu yıl ilk defa düzenlenen ‘Menteşe Ot Şenliği ve Ot Yemekleri Yarışması’ ilçeye bağlı 40’a yakın kırsal mahalleden katılım oldu. Menteşe Pazar yerinde düzenlenen birinci ot şenliğine Büyükşehir Belediye başkanı Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve Menteşe belediye başkanı Bahattin Gümüş katılırken, yarışma jürisinde Aregela Türkiye Sınır Tanımayan Şefler Derneği Başkanı Ahmet Çetin de yer aldı. Halk pazarının kurulduğu alanda düzenlenen ot şenliğinde kırsal mahallelerde oturan vatandaşlar tarafından 40’a yakın doğal ot vatandaşların beğenisine sunuldu. Düzenlenen stantlarda doğal ortamda yetişen otları sergileyen vatandaşlar, hem satış yaptı, hem de yöresel otların tanıtımını gerçekleştirdi. Ot şenliğinin birincisini düzenlediklerini belirten Menteşe Belediye başkanı Bahattin Gümüş, “Allah Menteşe’ye bütün doğal güzelliklerini vermiş. Bunun yanında da toprağında çok güzel otlar ve mantarlar yetişiyor. İşte biz bu güzellikleri Menteşe’de kendiliğinden yetişen otları tanıtmak istiyoruz. Bu otlarımızı köylülerimiz biliyor ama Menteşe’ye dışarıdan gelen insanlar pek bilmiyor. Amacımız bu otlarımızı tanıtmak. İnsanlarımız doğal beslensinler, sağlıklı yaşasınlar istiyoruz. Bu kültürü yaşatacağız ve gelecek kuşaklara aktaracağız” dedi.

Menteşe Kaymakamı Caner yıldız, Muğla’da yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu belirterek, “Allah vermiş de vermiş buraya. Ne kadar şükretsek azdır. Ot şenliği düzenlemek her şehrin kârı değil. Bu kadar çeşit ot ve bunlar şifalı ot. Bunlar sağlığa sağlık, ömüre ömür katan otlar. Muğla Büyükşehir Belediyesi, Menteşe Belediyesi ve diğer kurumlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah burası Türkiye’nin en uzun ömürlü insanların olduğu şehir olarak tescil edilecek” dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye başkanı Osman Gürün, Türkiye’nin birçok bölgesinde ot şenlikleri düzenlendiğini belirtirken, bu şenliklerin amacının artık ünümüzde o kadar fazla dondurulmuş gıda bulunduğunu belirtti.

Başkan Gürün, “Biz artık daha büyük bir farkındalık oluşturmak için tabii olarak doğadan koparılıp soframıza sunulmak üzere bu gıdaların altını tekrar çizerek halkımıza anlatmamız lazım. Bilinen ve bilinenden çok daha fazla ot çeşidimiz var Muğla’da . Bu kültürümüz bizim devam ediyor ama geldiğimiz noktada gıda ile ilgili çok büyük bir terör yaşanıyor. Bizim doğal beslenmeye dönüşmemiz lazım. Bunun için de doğal ürünlerimize dönmemiz gerekiyor” dedi.

Menteşe birinci ot şenliğinde ot yemekleri yarışması düzenlenirken, Aregela Türkiye Sınır Tanımayan Şefler Derneği Başkanı Ahmet Çetin ve kırsal mahallelerden gelen kadınlar tarafından yöresel otlar ile değişik yemekler yapıldı.

