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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Menteşe Devlet Hastanesi ameliyathanesi yenileniyor - MUĞLA

Menteşe Devlet Hastanesi ameliyathanesi yenileniyor - MUĞLA

- Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonu - Muğla Valisi Esengül Civelek'in açıklaması - Muğla 22. Dönem AK Parti Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu'nun açıklaması - İmzaların atılmasıMenteşe Devlet Hastanesi ameliyathanesi yenileniyorMUĞLA (AA) - Muğla 'da, 100 yataklı Menteşe Devlet Hastanesinin ameliyathane servisi, 22. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu tarafından yenilenecek. Muğla Valiliği 75. Yıl Toplantı Salonunda, ameliyathane servisinin tadilatı ve revizyonu hakkındaki protokol, iş insanı ve Muğla 22. Dönem AK Parti Milletvekili Orhan Seyfi Terzibaşıoğlu ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalandı.Menteşe Devlet Hastanesinde incelemelerde bulunduğunu anlatan Muğla Valisi Esengül Civelek, "Eski hastanenin bakımı, onarımı değil de sanki yeni bir hastane inşa ediliyor. Mükemmel bir yatırım gerçekleştiriliyor. Sayın milletvekilimiz hastanemizin tadilat tamirat bakım işlerini bağış olarak gerçekleştiriyor. Bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.
Terzibaşıoğlu ise devlete, bayrağa sonsuz minnet ve şükran borçlu olduklarını, gerektiği zaman her türlü hizmete hazır olduklarını kaydetti.

Mel B Hastane Ameliyathane Milletvekili Ameliyat 

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