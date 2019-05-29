Menteşe'de orman yangını - MUĞLA

- Yanan ağaçlardan görüntüler - Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarından görüntüler Muğla 'da orman yangını - Menteşe ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, 3 helikopter, 19 arazöz ve 100 orman işçisi müdahale ediyorMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde orman yangını başladı. Şenyayla Mahallesi Irmeşe mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 3 helikopter, 19 arazöz, 100 işçi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile vatandaşlar müdahale ediyor.Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürüyor.
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