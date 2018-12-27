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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Menteşe'de ev yangını

Menteşe'de ev yangını

itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

( MUĞLA )- Muğla’nın Menteşe ilçesinde iki katlı binanın zemin katında çıkan yangında odalardaki bazı eşyalar yandı. MUĞLA - Muğla’nın Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesinde Sebayi Sağlam’a ait iki katlı binanın zemin katında çıkan yangın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Menteşe Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar sonrası yangın mahalline itfaiye ekipleri ve 112 Acil Yardım Ambulansı yönlendirildi. İki katlı betonarme binanın zemin katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Çıkış nedeni araştırılan yangında odalarda bulunan gardrop, minder, baza, yatak ve yorganlar yandı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile alevler beyaz eşyalara zarar vermeden kontrol altına alındı.

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