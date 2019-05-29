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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Menteşe bölgesinde orman yangını. Ekiplerin müdahalesi sürüyor

Menteşe bölgesinde orman yangını. Ekiplerin müdahalesi sürüyor

yanan alandan detaylar

( MUĞLA - 1) MUĞLA

Ormanlı Gesi Orman Yangını Helikopter 


- Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan ve geniş bir alanda devam eden orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Edinilen bilgiye göre; Muğla’nın merkez Menteşe ilçesine bağlı Şenyayla Mahallesi Irmeşe mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazinin engebeli ve sık ormanlık olması nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 19 adet arazöz, 2 adet dozer ve çok sayıda yangın söndürme işçisinin yanı sıra havadan da 3 helikopterle müdahale ediliyor.
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