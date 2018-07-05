Menfeze uçan otomobil hurdaya döndü: 4 yaralı

-- OLAY YERİ GÖRÜNTÜ

-- YARALIYA MÜDAHALE

-- İLAÇ VE SAĞLIK RAPORLARININ ARANMASI

-- DETAY



( BOLU -HD)- UMKE ve jandarma ekipleri, dakikalarca KOAH hastası sürücünün ilaçlarını aradı BOLU



- Bolu’da seyir halinde menfeze uçan araçta 3 kişiyle birlikte yaralanan KOAH hastası sürücü Sami Akgül ilaçlarının bulunması için ısrar edince, olay yerindeki ekipler dakikalarca hurdaya dönen otomobilde ilaç ve sağlık raporu aradı. Kaza, Bolu’nun Yeniçağa İlçesi Ibrıcak Köyü Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine seyir halinde olan 46 yaşındaki Sami Akgül yönetimindeki 81 EV 749 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze uçtu. Menfezde bulunan kayalıklara vurarak durabilen ve hurdaya dönen otomobil sürücüsü Akgül ve araçta bulunan 3 kişi yaralandı.Yol üzerindeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri geldi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Bolu kent merkezindeki hastanelere kaldırıldılar. Hurdaya dönen otomobilde ilaç arandı Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Sami Akgül olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Akgül, KOAH hastası olduğu ve otomobildeki sağlık raporları ile ilaçlarının bulunması için ısrar edince jandarma ve UMKE ekipleri dakikalarca araçta arama yaptı. Uzun süre aranan ilaçlar ve sağlık raporları bulunamayınca, sürücü Akgül de tedavisi için hastaneye götürüldü. Ayrıca, kaza nedeniyle hurdaya dönen otomobilde bulunan LPG tankının patlamaması olası bir faciadan dönülmesini sağladı.

