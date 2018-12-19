Menfez köprü yine çöktü - MERSİN

- Menfez köprü yine çöktü - Üzümlü Mahallesi muhtarı Mustafa Başbilen'in açıklaması Mersin 'de menfez köprü yine çöktü - Erdemli ilçesinde sağanak nedeniyle bir süre önce çöken ve tekrar yapılan menfez köprüde aşırı yağışların etkisiyle yeniden çökme meydana geldiMERSİN (AA) - Mersin 'in Erdemli ilçesinde, sağanağın etkisiyle bir süre önce çöken ve tekrar yapılan menfez köprü, aşırı yağışlar nedeniyle yeniden çöktü.Erdemli ilçesine bağlı Üzümlü Mahallesi ile Mezitli ilçesine bağlı Tol Mahallesi'ni birbirine bağlayan ve bir süre önce yağışlar nedeniyle çöken menfez köprü, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yapıldı.Bölgede birkaç gündür etkili olan sağanak nedeniyle menfez köprü yeniden çöktü.Üzümlü Mahallesi muhtarı Mustafa Başbilen, sağanak ve toprak kayması nedeniyle zarar gören köprünün belediye ekiplerince yapıldığını ancak son 3 gündür yağan şiddetli yağmur nedeniyle yapının ikinci kez çöktüğünü söyledi.
Tol Mahallesi'ne köprü olmadığı için geçemediklerini anlatan Başbilen, "Bölgedeki narenciye bahçesine gidemediğimiz için 300 tona yakın portakalı toplayamadık." dedi. Belediye yetkilileri de ilçenin yüksek kesimlerindeki bölgede sürekli taşkınlar meydana geldiğini ve bu nedenle menfez köprünün gelen sel sularından etkilendiğini dile getirdi.