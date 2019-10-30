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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Menfez borusuna sıkışan köpeği itfaiye kurtararak elleriyle besledi İzle

Menfez borusuna sıkışan köpeği itfaiye kurtararak elleriyle besledi İzle

Ekiplerin kurtarma çalışmalarından görüntüler

Köpek Bild 

-Kurtarılan köpekten detaylar
-yemek yemesi

( KOCAELİ )- Boru içinde bitkin düşen köpek kurtarılınca kana kana su içti KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde menfez borusuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı ile kurtarıldı. Boru içinde bitkin düşen köpeği itfaiye ekipleri ve vatandaşlar elleriyle besledi. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kadıllı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol kenarında bulunan bir menfez borusunun içerisine bir köpek sıkıştığını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların yardımı ile köpeği kurtarmak için çabalayan ekipler, menfezin içerisindeki köpeğe ulaşmaya çalıştı. Uzun süren çabaların ardından köpeğe ulaşan ekipler, sıkıştığı yerden kurtardı. Uzun süredir menfez içerisinde sıkışık halde olduğu tahmin edilen köpek kurtarıldıktan sonra dakikalarca yerden kalkamadı. Vatandaşlar ve itfaiye ekipleri ise bitkin düşen köpeğe su içirerek yemek verdi. Köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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