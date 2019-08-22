Menemen'deki pazarcı esnafından belediye önünde büyük protesto

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( İZMİR )- Belediye pazarcı esnafından para istemişti, esnaf ikinci kez başkanı protesto etti İZMİR



- İzmir'in Menemen ilçesinde, pazar yerinin tamamlanmaması ve pazarcılardan belediye tarafından tezgah için yer parası istenmesi pazarcı esnafını çileden çıkardı. Çok sayıda pazarcı esnafı, ikinci defa Menemen Belediyesi önünde Başkan Serdar Aksoy’u protesto etti. Menemen Belediyesi, pazarcı esnafından tezgah için yer parası istemiş ve bu durum tepkilere neden olmuştu. Hem pazar yerinin tamamlanamaması hemde para istenmesi esnafı çileden çıkardı. Geçtiğimiz günlerde Menemen Belediyesi önüne gelen ve durumu protesto eden esnaflar, bu kez ikinci defa Menemen Belediyesi önünde toplandı. Başkan Serdar Aksoy'a tepki gösteren esnaflar, Aksoy'un seçimden önce verdiği sözü tutmasını isteyerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. "Cebimizdeki paralarla iş yapsınlar diye oy vermedik" Esnaflar, "Biz sabahın üçünden gecenin on ikisine kadar Türkiye’nin en angarya işi olan pazarcılığı yapıp evimize ekmek götürüyoruz. Sayın Serdar Aksoy bizlere seçimden önce verdiğin sözü tutmak zorundasın; sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu işi çözmek zorundasın. Biz bunlara cebimizdeki paralarla iş yapsınlar diye oy vermedik. Eğer benim cebimdeki parayla iş yapıp kendini alkışlatacaksa ben ondan daha iyi yönetirim" diye isyan etti. Pazarcıların başkanının azarlanarak kovulduğu iddiası Öte yandan, belediyenin önünde toplanan pazarcı esnafı, Başkan Serdar Aksoy ile görüşebilmek için uzun bir süre bekledi. Pazarcılar Dernek Başkanı Mahir Kodaş, Başkan Yardımcısı Mustafa İlhan’ın kendilerini belediye binasından azarlayarak kovduğunu iddia etti ve belediye binasına doğru seslenerek, "Mustafa İlhan, pazarcı senin gibi 3 metrekare yerde konuşarak 10 bin lira maaş alan adam değil. Ayrıca sayın Serdar Aksoy tekrar söylüyorum; her seferinde 'ben pazar yerini şu şirkete bu şirkete veririm' diyorsun sen bizimle çocuk gibi oynuyorsun. Aksoy, sen belediye başkanısın; ama bir devletimiz var. Bu işi çöz bizi Cumhurbaşkanımıza gitmeye mecbur bırakma" diye sözlerini tamamladı. Konuşmaların ardından pazarcı esnafı durumu ıslık ve alkışlarla protesto ederek olaysız dağıldı.

