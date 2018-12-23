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23 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Menemen'de Kubilay anması

Menemen'de Kubilay anması

Kubilay Anıtı'na çelenk sunumu

Cumhuriyet General Saygı Duruşu Resmi Tören Sivil Toplum 

-saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın söylenmesi
-Anıt Şeref Defteri'nin imzalanması
-Yıldıztepe Şehitliği ziyareti

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir'in Menemen ilçesinde 88 yıl önce meydana gelen olayda, cumhuriyet karşıtı güçler tarafından şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ve arkadaşları, bir kez daha anıldı. İzmir'in Menemen ilçesinde 88 yıl önce cumhuriyet karşıtı ayaklanmada şehit edilen Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Bekçi Hasan ve Şevki Bey, Yıldıztepe’de düzenlenen törenle anıldı. Binlerce İzmirlinin katıldığı “Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü” öncesinde resmi tören düzenlendi.
Kubilay Anıtı'na çelenklerin konulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı atışıyla başlayan törene İzmir Vali Yardımcısı Nihat Kaynar, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, ev sahibi Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve şehit Asteğmen Kubilay’ın ailesi katıldı.
Yıldıztepe Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bırakılmasının ardından resmi tören sona erdi. Binlerce İzmirli yürüdü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tören sonrasında “Demokrasi ve Laiklik Yürüyüşü”ne de katıldı.
Siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve meslek örgütlerinin öncülüğünde düzenlenen etkinlik için Menemen İstasyon Meydanı'nda toplanan binlerce İzmirli hep birlikte Yıldıztepe'ye yürüdü.
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