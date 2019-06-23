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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Menderes Türel'in annesinin cenazesi toprağa verildi - ANTALYA

Menderes Türel'in annesinin cenazesi toprağa verildi - ANTALYA

- Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel'in cenaze töreni - Menderes Türel'in taziyeleri kabul etmesi - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Necati Şaşmaz'ın cenaze törenine katılması - Cenaze namazının kılınması - Serçin İnci Türel'in naaşının taşınmasıMenderes Türel'in annesinin cenazesi toprağa verildi - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, cenazede Türel'i yalnız bırakmadıANTALYA (AA) - Eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in annesi Serçin İnci Türel'in cenazesi (81), Antalya 'da toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gördüğü özel bir hastanede dün hayatını kaybeden Türel için Muratpaşa Camisi'nde ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı.Cenazede Menderes Türel, eşi Ebru Türel, kardeşi Berrin Türel taziyeleri kabul etti.Cenazeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sinema oyuncusu Necati Şaşmaz ile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Türel'in cenazede üzüntülü olduğu gözlendi.Serçin İnci Türel'in cenazesi Uncalı Mezarlığı'na defnedildi.

Hastane Cenaze Cenaze Namazı Sinema Oyuncusu Irak 

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