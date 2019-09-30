Menderes'te davullu zurnalı Yörük şöleni coşkusu

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( İZMİR )- Ege’nin Yörükleri Menderes’te buluştu İZMİR



- İzmir'in Menderes ilçesinde, çok sayıda kişinin katılımıyla düzenlenen Menderes Yörük Şöleni renkli görüntülere sahne oldu. Menderes Yörük Şöleni, Ege Bölgesinden çok sayıda kişiyi ağırladı. Tekeli Meydanı’ndaki programlar, Menderes Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleşti. Yörük kültürünün en güzel örneklerinin yer aldığı etkinler, renkli görüntülere sahne oldu. Şölen, gelin alma etkinliğiyle başladı.

Damadın babası rolünü Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, gelinin babası rolünü ise Menderes Ziraat Odası Başkanı Kadir Telli üstlendi. Yörük çadırındaki gelin alma etkinliği sonrası ise Yörük göçü canlandırıldı. Binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşen Yörük göçü, şölen alanında son buldu. Yörükler sahnede Tekeli Meydanı’ndaki şölen alanında İzmir’in yanı sıra; Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Kütahya, Uşak ve Afyon’dan gelen Yörük derneklerinin gösterileri sergilendi. Halk danslarıyla şölene katılanlara unutulmaz anlar yaşatan Yörüklerin gösterilerinin ardından; Feyzi Önder, Alim Toker ve Neslihan Ören de Türk halk müziği şarkılarıyla şölene renk kattı. Keşkek ve pilav ikramının yapıldığı, yağlık (poşu) hediye edilen etkinlik katılımcılara keyifli dakikalar yaşattı. Etkinlikte konuşan Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Yörük kültürünü yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, "Yörük kültürü, Türk milletinin öz kültürüdür. Yüzlerce yıldır özünden ve benliğinden kopmadan geleneklerini, milli manevi değerlerini yaşatan Yörükler, bağımsızlıklarına düşkün, devletine sıkı sıkıya bağlı yaşayan, yerleştikleri yerde geldikleri yeri, aldıkları terbiyeyi unutmayarak Anadolu'ya ve Türklüğe bağlılık göstermişlerdir. Yörükler atalarının eski yaşantılarını olduğu gibi, hiç bozulmadan koruyan Türkmenlerdir. Bu kapsamda değerlendirildiğinde Yörük kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması önemlidir. Menderes Belediyesi olarak gerçekleştirdiğimiz kültür çalışmalarımızda amacımız ilçemizdeki tarihi ve kültürel simgelerimizi tarihten geldiği şekli ve kendi yaşam şekilleriyle geleceğe taşımaktır. Bizde ilçemizin en büyük değerlerinden olan Yörük kültürünü önemsiyor, bu kültürün yaşaması, tanıtılması ve en doğru haliyle gelecek nesillere aktarılmasının sağlanması için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç da, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’a Yörük kültürüne sahip çıktığı için teşekkür etti.

