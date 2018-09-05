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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Menbiç sınırına büyük sevkiyat

Menbiç sınırına büyük sevkiyat

Askeri konvoyun geçişi

Piyade Komando Gesi 

-Askeri sevkiyattan görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Menbiç sınırına çok namlulu roketatar, topçu bataryaları, mekanize piyade ve komando birliklerinden oluşan büyük sevkiyat yapıldı. Kilis’ten Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çok namlulu roketatar, topçu bataryaları, mekanize piyade birlikleri, komando birlikler ve mühimmatları ile birlikte Elbeyli ilçesi Çobanbey üzerinden Suriye’nin El Bab bölgesi ile Menbiç sınırına sevk edildi. Kilis üzerinden yapılan büyük sevkiyat geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

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