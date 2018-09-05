Menbiç sınırına büyük sevkiyat

-Askeri sevkiyattan görüntüler



( KİLİS ) KİLİS



- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Menbiç sınırına çok namlulu roketatar, topçu bataryaları, mekanize piyade ve komando birliklerinden oluşan büyük sevkiyat yapıldı. Kilis’ten Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çok namlulu roketatar, topçu bataryaları, mekanize piyade birlikleri, komando birlikler ve mühimmatları ile birlikte Elbeyli ilçesi Çobanbey üzerinden Suriye’nin El Bab bölgesi ile Menbiç sınırına sevk edildi. Kilis üzerinden yapılan büyük sevkiyat geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.



