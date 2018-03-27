MENA bölgesi seyahat acentelerinin temsilcileri Kütahya'da
- Heyetten detaylar - Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'in konuşması - Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu'nun konuşması - Cidde Girişimciler Derneği Başkanı Thamer Alfarshooti'nin konuşması - Hediye takdimi - Detaylar - Kütahya Valisi Nayir: - "Bizlere emanet edilen bu değerleri, termal değerlerimiz de dahil bütün insanlıkla paylaşmak, onların da istifadesine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"KÜTAHYA (AA) - Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini içeren MENA bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acenteleri temsilcilerinden oluşan heyet, termal kaynakları incelemek üzere Kütahya 'ya geldi.Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı iş birliğinde Yoncalı Termal Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen toplantıda, MENA bölgesinden gelen 27 kişilik heyete Kütahya 'nın termal sağlık turizmi potansiyeli anlatıldı. Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, Kütahya 'nın büyük bölümünün şifalı termal kaynaklara sahip olduğunu belirtti. Bu kaynakları paylaşmaya hazır olduklarını ifade eden Nayir, şunları kaydetti:"Bizler Kütahya 'mızı tanımlarken tarih, kültür ve sanat şehri olarak tanıtıyoruz. Aynı zamanda Kütahya bir termal kenti ve 9 ayrı bölgesinde Cenab - ı Hakk'ın bize lütfettiği büyük kaynakları olan bir şehir. Topraklarımızda olan bu zenginliğin yalnızca Kütahya 'mıza ait olmadığı, ülkemize, milletimize, hatta bütün insanlığa ait olduğu duygusuyla bu güzellikleri paylaşma konusunda bir kıskançlığımız yok. Bizlere emanet edilen bu değerleri, termal değerlerimiz de dahil bütün insanlıkla paylaşmak, onların da istifadesine sunmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." - "İçilebilir termal sulara sahibiz"Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu da Türkiye'de 80 termal bölge olduğunu, bunların yüzde 10'unun Kütahya sınırları içinde yer aldığını aktardı.Merkezde içilebilir termal suya sahip olduklarını ifade eden Saraçoğlu, " Kütahya merkezde bulunan termal kaynaklarımızdaki sularımız insan vücut sıcaklığına çok yakın değerlerde. Aynı zamanda içilebilir termal sulara sahibiz. Bunun yanında Kütahya 'nın yüzde 56'sı ormanlarla kaplı. Doğa ile termal kaynaklarımız iç içe durumda." diye konuştu. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli ise son 15 yılda Türkiye'nin güçlenen ekonomisi ve gelişen yatırım ortamının global yatırımcılara hem güven verdiğini hem de önemli ticari fırsatlar sunduğunu belirtti. Körfez ülkelerinin Türkiye'deki termal kaynaklara yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Rumeli, "Sağlık ve termal turizm sektörleriyle ilgilenen konuklarımız bu program ile bu bölgemizin bu alanda ne kadar önemli bir cazibe merkezi olduğunu ilk elden görme ve inceleme fırsatını bulacaklar." ifadelerini kullandı.Cidde Girişimciler Derneği Başkanı Thamer Alfarshooti de Türkiye'nin doğal kaynaklar bakımından çok zengin bir ülke olduğunu dile getirerek, "Türkiye'deki termal sağlık kaynaklarını incelemek için Kütahya 'ya geldik. Burada gördüklerimizi, izlenimlerimizi döndüğümüzde ülkemizin iş insanlarına anlatacağız. Buralardaki kaynaklardan yararlanmaları için buralara ülkemizin insanlarını getireceğiz." dedi. Program sonunda, MENA bölgesinden gelen temsilcilere çeşitli hediyeler takdim edildi.Heyetin, Afyonkarahisar ve Uşak'taki termal kaynakları da inceleyeceği bildirildi.