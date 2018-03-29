MENA bölgesi seyahat acentelerinin temsilcileri Afyonkarahisar'da Haberi
- MENA bölgesi seyahat acenteleri temsilcilerinden görüntü - Toplantıdan detay görüntüler - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın konuşması - Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz: - "Şu anda içinde bulunduğumuz bölge başta olmak üzere ilimizde 4 ayrı bölgede termal yatırım imkanı var. Buralarda devletin karşılıksız tahsis edebildiği yatırımcılara arsalarımız mevcuttur. Bunun yanında girişimcilerin işbirliği içerisinde olarak yapabileceği yatırımlar var"AFYONKARAHİSAR (AA) - Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerini içeren MENA bölgesinde faaliyet gösteren seyahat acenteleri temsilcileri, yatırımcılar ve gazetecilerden oluşan heyet, termal kaynakları incelemek üzere Afyonkarahisar ’a geldi.Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı işbirliğinde Afyonkarahisar ’da termal bir otelde düzenlenen toplantıda, MENA bölgesinden gelen 27 kişilik heyete kentin termal sağlık turizmi potansiyeli anlatıldı. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, burada yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar ’ın tarihi, kültürel özellikleriyle lezzeti ve termaliyle her geçen gün daha iyi tanındığını söyledi.
Tutulmaz, Afyonkarahisar ’ın kültürlerin, iklimlerin ve yolların kesiştiği nokta olduğunun belirterek, şöyle konuştu:"Yani bütün yollar, iklimler, tarih bizim bulunduğumuz yerde bir şekilde buluşmuş. Artık biz istiyoruz ki gönül coğrafyamızdaki insanlarımızla, bu buluşma noktasında bir arada olalım. Onlarda gelsinler. Bizim değerlerimizi burada görsünler ve bu değerlerden onlarda faydalansınlar. Bizde onlardan faydalanalım. Bir şekilde karşılıklı olarak kazanmaya devam edelim. Afyonkarahisar gerçekten potansiyeli çok yüksek bir şehirdir." Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban da kentin daha çok insanlarının cana yakınlığıyla ve misafirleri en üst düzeyde ağırlamasıyla tanındığını ifade etti. Çoban, Afyonkarahisar ’ın ayrıca mermer ve termal alanında adını dünyaya duyurduğunu belirterek, “Kütahya, Afyonkarahisar , Uşak ve Denizli seyahatlerimiz boyunca hep güzelliklerle karşılaşmanızı temenni ediyorum. Sizleri anlamak, misafir etmek ve beraber olmak bizim içinde çok anlamlıydı." dedi. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkan Yardımcısı Mustafa Rumeli de ZAFER Kalkınma Ajansı ile düzenledikleri tanıtım ve bilgilendirme etkinliğinin Körfez yatırımcılarına ilk elden bölge ve potansiyelini gösterme imkanı sağladığını kaydetti. Rumeli, Türkiye’nin son 15 yılda ekonomisinin çok güçlendiğini anımsatarak, "Gelişen yatırım ortamı başta Körfez yatırımcıları olmak üzere önemli bir çekim merkezi ve cazibe noktası haline geldik. Sağlık ve termal turizm sektörleri ile ilgilenen yatırımcılar için bu bölgemiz ciddi fırsatlar barındırıyor." diye konuştu. Program sonunda, MENA bölgesinden gelen temsilcilere çeşitli hediyeler takdim edildi.Öte yandan heyetin, Uşak ve Denizli’deki termal kaynakları ve yatırım sahalarını inceleyeceği bildirildi.