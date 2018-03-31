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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Memurların bıçaklı kavgası güvenlik kamerasında

Memurların bıçaklı kavgası güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan kavga

( ESKİŞEHİR -HD) ESKİŞEHİR

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- Eskişehir Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi’nde bir memurun meslaktaşına bıçak çekip saldırma görüntüsü güvenlik kameralarına an ve an yansıdı. Aynı kurumda gören yapan iki memur arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrasında bir memur arkadaşları tarafından kurumun bahçesine çıkartıldı. Ardından içeride bulunan Evren E., isimli memurda dışarı çıkarak, tartıştığı meslektaşına belinden çıkardığı bıçak ile üzerine saldırmak istedi. Bu sırada kurumda görev yapan diğer yetkililer araya girerek, Evren E.’yi engelledi. Diğer memuru ise arkadaşları olay yerinden uzaklaştırdı. Yaşanan olay ise an ve an güvenlik kameralarına yansıdı.
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