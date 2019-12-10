Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız: 'Mazlumların çığlığı olacağız' Haberi

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( SAMSUN ) Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız: "Mazlumların çığlığı olacağız" SAMSUN



- Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Samsun İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, “Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız” dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur Sen) Samsun İl Başkanlığınca 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü nedeniyle bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Yapılan açıklamada dünyada yaşanan insani krizlerin sebebinin emperyalizm düzeninden kaynaklandığını söyleyen Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Samsun İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, “Son 25 yılda savaşlarda 12,5 milyon Müslüman yaşamını yitirdi. Bu küresel çaplı bir soykırımın müsebbibi ya da faili emperyal sömürü düzenidir” şeklinde konuştu.

Dünyada açlık, yoksulluk ve savaşlar nedeniyle 70 milyon insanın mülteci durumunda yaşadığını söyleyen Hamdi Yıldız, “Komünist Çin rejimi, İspanyolların Endülüs’te yaptığı fiziki ve kültürel soykırımın benzerini Doğu Türkistan’daki Müslüman Uygur kardeşlerimize karşı gerçekleştiriyor. 28 toplama kampında tutulan 1 milyondan fazla Uygur, ideolojik programlarla kültürel, dini ve etnik yönden asimile ediliyor. Kampların dışında kalanlar ise evlerine yerleştirilen ve birlikte yaşamak zorunda bırakıldıkları Çinli erkekler üzerinden baskı görüyor. İşkence ve idam cezası karşısında Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin hiçbir hak arama imkânı da bulunmuyor” diye konuştu.

Yıldız mazlumların sesi olacağız diyerek, “Biz vicdanın sesiyiz. Bütün sesleri sustursalar da vicdanın sesini susturamazlar. Tarihe ve insanlığa karşı sorumluluğumuz gereği susmayacağız. Mısır, Suriye, Doğu Türkistan ve Filistin zindanlarındaki kardeşlerimiz özgür oluncaya, dökülen kanlar duruncaya kadar mazlumların sesi, çığlığı olacağız” dedi.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yapılan açıklamaya Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Samsun Şube Başkanı Haluk Tan, Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) Samsun Şube Başkanı Hasan Duran, Memur-Sen İl Başkanları, Genç Memur-Sen İl Başkanı, Kadın Komisyonu Başkanı ve okullarda görev yapan idareci ve öğretmenler katıldı.





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